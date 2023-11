Die russische Armee meldet den Abschuss von neun ukrainischen Drohnen in der Nähe des besetzten Atomkraftwerks Saporischschja. Das Verteidigungsministerium in Moskau warf der Ukraine deshalb vor, die Anlage zu gefährden. Das Kernkraftwerk Saporischschja in der südlichen Ukraine war im März 2022 von russischen Truppen kurz nach Beginn der Invasion besetzt worden. Der Frontverlauf liegt seit längerem in der Nähe des AKW. Beide Seiten beschuldigen sich immer wieder, die Anlage durch Beschuss zu gefährden.