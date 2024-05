Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat die Bundesregierung aufgefordert, wegen des Ukraine-Kriegs eine Haushaltsnotlage zu erklären. "Der Krieg lässt sich nur mit Schulden gewinnen", sagte Kiesewetter dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" laut Vorabmeldung: "Was wir jetzt an Geld bereitstellen, ist um ein Vielfaches 'billiger', als wenn wir warten, bis Russland erfolgreich ist." Die Erklärung einer Haushaltsnotlage würde die Aufnahme von Schulden trotz sonst bestehender Begrenzungen ermöglichen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat China davor gewarnt, durch die Unterstützung für Russland im Ukraine-Krieg seine Beziehungen zum Westen zu gefährden. "China sagt, es wolle gute Beziehungen mit dem Westen", zitiert ihn die " Welt am Sonntag ". Zugleich "heizt Peking aber den Krieg in Europa an." Man könne jedoch nicht beides haben.

Nach einer Meldung des ukrainischen Generalstabs hat Russland die Stadt Wowtschansk weiter aus der Luft angegriffen. Acht Lenkbomben hätten die Stadt nahe der Grenze zu Russland getroffen. Am Boden habe die ukrainische Armee aber Angriffe abgewehrt, die russische allerdings bei Kupiansk weiter südöstlich und bei Pokrowsk in der Region Donezk "Teilerfolge" erzielt.

Russlands Präsident Wladimir Putin stellt die Legitimität des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Frage. Auf einer Pressekonferenz in Belarus sagte er gestern Abend, die fünfjährige Amtszeit Selenskyjs sei zu Ende und das ein rechtliches Hindernis für mögliche Friedensgespräche: "Mit wem sollen wir denn verhandeln?" Die reguläre Amtszeit des ukrainischen Präsidenten war am 20. Mai ausgelaufen. Wegen des von Russland begonnenen Kriegs hatte das Parlament in Kiew aber keine neuen Wahlen angesetzt, während sich Putin im Amt hatte bestätigen lassen.