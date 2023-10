Ukraine-News Ukraine will ab 2025 kein russisches Gas mehr durchleiten

Nach den eigenen Flug- und Unterwasserdrohnen wird in der Ukraine jetzt angeblich auch ein Kamikaze-Gerät für den Landkrieg entwickelt. Laut einem Bericht der "Berliner Morgenpost" ist der Kampf-Roboter eine Vorstufe zu gänzlich autonomen Waffen. Ein Foto davon in sozialen Netzwerken zeigte kürzlich Mychajlo Fedorow, ukrainischer Unternehmer sowie seit 2019 Vize-Ministerpräsident der Ukraine und Minister für digitale Transformation. Auch der russische Waffenhersteller Kalaschnikow arbeitet dem Bericht zufolge an einem unbemannten Schützenpanzer.

In einer russischen Öl-Raffinerie nahe der ukranischen Grenze hat es in der Nacht gebrannt. Die Behörden der Region Krasnodar teilten am Morgen mit, das Feuer sei gelöscht, Opfer und Schäden gebe es nicht. Eine Brandursache wurde nicht genannt, in sozialen Netzwerken aber spekuliert, es könne eine ukrainische Drohne gewesen sein. Ein Video bei Telegram soll den Brand zeigen. In der Region starten immer wieder auch russische Kampfjets gegen die Ukraine. Das russische Verteidigungsministerium meldete heute nur, über dem Schwarzen Meer seien ukrainische Drohnen abgewehrt worden.