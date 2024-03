In der Nacht zum Freitag haben sich Russland und die Ukraine erneut gegenseitig mit Drohnen beschossen. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Russland habe in der Nacht 27 Drohnen und acht Raketen abgefeuert. Zwei Menschen seien in der zentralukrainischen Stadt Winnyzja getötet worden, als ein Wohngebäude getroffen worden sei. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, es habe fünf ukrainische Drohnen und neun Raketen über der Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine zerstört. Zwei weitere Drohnen seien über Lipezk etwa 400 Kilometer südlich von Moskau abgeschossen worden, erklärte der dortige Regionalgouverneur.