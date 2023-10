Ukraine-News Zwei Tote durch Luftangriffe in Südukraine

Das Parlament in der Ukraine hat sich in erster Lesung für ein Verbot der mit Moskau verbundenen ukrainisch-orthodoxen Kirche ausgesprochen. Das Parlament nahm einen entsprechenden Gesetzentwurf der Regierung in erster Lesung an. Er untersagt die Tätigkeit von religiösen Organisationen in der Ukraine, die aus einem Land geleitet werden, das die Ukraine militärisch angreift.