Unterdessen ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Morgen überraschend zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Bei seiner Ankunft in Kiew sagte Steinmeier, seine Botschaft an die Ukrainer sei: "Wir stehen nicht nur an Eurer Seite. Sondern wir werden die Ukraine auch weiterhin unterstützen – wirtschaftlich, politisch und auch militärisch." Er schaue "wie viele Deutsche voller Bewunderung auf die Menschen hier in der Ukraine".