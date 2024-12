Laut Spar diskriminiert die Steuer absichtlich ausländische Unternehmen mit dem Ziel, sie entweder ganz vom ungarischen Markt zu drängen oder zumindest dazu zu zwingen, Anteile an ungarische Firmen abzugeben. Im Oktober 2024 leitete die Europäische Kommission nach einer Spar-Beschwerde ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Regierung in Budapest ein. Die Begründung: Die Sondersteuer für Einzelhändler schränke die Niederlassungsfreiheit innerhalb der EU ein.

Auch der ungarische Wirtschaftsprofessor Péter Ákos Bod bestätigt im Gespräch mit dem MDR, dass die Regierung mit den Sondersteuern in den Wettbewerb eingreife. "Man sieht sehr deutlich, dass es sich nicht um ein oder zwei Fehler handelt, sondern um ein Konzept", sagt Bod. Dieses bestehe darin, die Gewinnsteuern niedrig zu halten, um Kapital ins Land zu locken. Später entschied man jedoch, über Sondersteuern Zusatzeinnahmen zu erzielen, um das steigende Haushaltsdefizit auszugleichen. Diese gäben der Regierung die Möglichkeit, "in die Wettbewerbssituation einzugreifen".

Neu ist, dass inzwischen nicht nur ausländische Unternehmen die Sondersteuern kritisieren. "Es gibt vierzehn Arten von Steuern, die in den letzten zwei Jahren neu eingeführt wurden. Wo ist das berechenbare Steuersystem geblieben? (...) Wann wird es wieder Normalität geben?", fragte im Sommer 2024 Zsolt Hernádi, Chef des ungarischen Ölkonzerns MOL, in einem Gastbeitrag in der regierungsnahen Wochenzeitung "Mandiner".

Unterdessen hat die Regierung angekündigt, die Sondersteuern ab 2025 in bestimmten Branchen abzuschaffen. Der Einzelhandel, die Banken und der Energiesektor sind allerdings nicht darunter. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat die ungarische Regierung nach einer Stellungnahme dazu angefragt, warum nur ein Teil der Sondersteuern abgeschafft wurde. Diese Frage und auch die Bitte um eine Positionierung zu den Vorwürfen mangelnder Rechtsstaatlichkeit und Berechenbarkeit des Steuersystems blieben unbeantwortet. Will die Regierung Orbán also ausländische Unternehmen gezielt aus dem Land drängen? Oder nutzt sie Sondersteuern einfach, um die Gewinne erfolgreicher Unternehmen anzuzapfen? Und das ungeachtet eines Firmensitzes in Ungarn oder im Ausland? Die ungarische Regierung bleibt die Antwort bislang schuldig.