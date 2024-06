Ein Industriegebiet in der Nähe des Hamburger Frachthafens. Es riecht nach Meer und Benzin. Hier öffnen zwei philippinische Seemänner das Tor, die nach einem Heimaturlaub in einer Unterkunft, genauer gesagt einer Wellblechhütte, auf ihr nächstes Schiff warten.

Andrea Albertazzi ist Referent für Fischereipolitik der European Transport Workers‘ Federation (ETF). Er sagt, wegen der Arbeitsbedingungen wollen nur noch wenige Europäer der Arbeit auf See nachgehen. "Du investierst dein Leben in einen Job, der gefährlich ist und dich von deiner Familie fernhält. Warum solltest du das tun?"

Deshalb greifen Reedereien auf Arbeitskräfte aus Drittstaaten zurück, welche durch spezielle Arbeitsagenturen vermittelt werden. Besonders häufig vertreten sind dabei Seeleute von den Philippinen, aus dem Senegal und aus Indonesien. So wie Teniel* und Jomel* aus der Unterkunft am Hamburger Frachthafen. Jomel ist in seinem zweiten Ausbildungsjahr und verdient dabei 400 Euro im Monat. Teniel ist 37 und arbeitet bereits seit 2010 als Seemann. Obwohl er mit 1.750 Euro im Monat für philippinische Verhältnisse gut verdient, will er irgendwann auf die Philippinen zurück und sein eigenes kleines Business gründen. Für seine Familie sei es hart, dass er so selten zu Hause ist: "Meine Tochter ist 6 Jahre alt, sie will, dass ich zu Hause bei ihr bin."