Viele Dienstleistungen, bei denen man sich Online ausweisen kann, ziehen Formulare nach sich, die man nicht am Handy ausfüllen möchte. Deshalb kann man auch am PC oder Notebook die Ausweisapp2 herunterladen und installieren. Das Handy wird trotzdem als Lesegerät gebraucht, es muss nur im gleichen Netzwerk registriert sein wie der Rechner.

Das wird in der Regel schon dadurch erreicht, dass beide Geräte am gleichen Router hängen, egal ob über Kabel oder W-LAN. Also: PC im Netzwerk, Handy über mobile Daten im Internet, das funktioniert nicht. Beide Geräte, bzw. die beiden Ausweisapps auf den Geräten koppeln sich automatisch, wenn alles in Ordnung ist. Auch hier hilft die Ausweisapp fleißig mit. "Wenn Sie ihren neuen Ausweis abholen oder sich Ihre PIN holen, bekommen Sie ein kleines Heftchen mit, da steht alles drin." so Stefanie Hofmann, Mitarbeiterin Bürgerbüro Weimar.