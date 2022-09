Ein hydraulischer Abgleich bedeutet, dass die Heizung nur das Wasser erhält, das sie auch benötigt. Anderenfalls würde der Heizkörper, der am nächsten an der Heizung ist, die meiste Wärme bekommen, und der am weitesten entfernte am wenigsten. Bei solch einem Abgleich stellt ein Monteur jedes Ventil an den Heizkörpern ein.