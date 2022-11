Chinesische Wacholder gehören zu den beliebtesten Bonsais. Sie sind sehr gut gestaltbar und erzielen bei Auktionen und Verkäufen hohe Beträge. Bonsai-Künstler René Alber aus Chemnitz besitzt ein beeindruckendes Exemplar. Der Baum stammt aus einer japanischen Gärtnerei und ist bereits seit vielen Jahren im Besitz des Züchters. Über den genauen Wert will der Profi keine Angaben machen. Nur so viel: "Bei einem Verkauf könnte man eine lange Zeit mit der Familie Urlaub in der Südsee machen." Zwischen ein paar Hundert Euro und mehreren Tausend Euro sind die Bonsais in seiner Sammlung wert.