Johann liebt es, mit Klemmbausteinen zu spielen. Und Mama Nadine hat gern Ordnung im Kinderzimmer. Ein Problem, das bestimmt viele Eltern kennen: Am Ende des Tages liegen die Bausteine auf dem Boden verstreut. Doch wohin mit hunderten Klemmbausteinen in allen Formen und Größen? Und wie kann man diese sortieren? Mit diesem Problem wandte sich die Magdeburger Familie an unser Heimwerker-Ehepaar Sandra und Sebastian – und die beiden haben natürlich eine Lösung.

Sie konstruieren für Johann ein "Klemmbaustein-Sortiersystem" – sperriger Name, gute Idee und einfaches Prinzip. Denn die Holzprofis fertigen einfach fünf stapelbare Siebe, in dem sie aus Multiplex ineinander steckbare Kästen bauen, in deren Böden sie Löcher in unterschiedlichen Größen bohren. So sollen die kleinen Steine bis nach ganz unten fallen und die größeren Bauteile in den oberen Kästen hängenbleiben.