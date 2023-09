Grundsätzlich sollte man seine Haarpflegeroutine immer mal wieder auf den Prüfstand stellen. Wer seine Haare seltener shampooniert, schont die Haarstruktur, entlastet die Talgdrüsen in der Kopfhaut und bewahrt den natürlichen Schutzmantel der Haare in Form einer intakten Schuppenschicht.

Natürliche und feuchtigkeitsspendende Pflegestoffe in marinen Inhaltsstoffen (wie z.B. diverse Mikro- und Makroalgen, Plankton), Aloe Vera, Birkenblatt-Extrakt, Kamillen-Extrakt und Nussöle z.B. versorgen das Haar gleichzeitig mit allen nötigen Nährstoffen und befinden sich in vielen veganen Shampoos und Pflegen.

Kurzzeitig fühlt sich das Haar hier besser an, aber auf lange Sicht droht Volumenverlust. Zusätzlich ist das Abwasser beim Ausspülen mit diesen Stoffen durchsetzt und gelangt so in unsere Umwelt.

Eine weitere Alternative sind Re-Fill-Produkte und sogenannte Multi-Use-Rezepturen. So spart man gleich Verpackung und Geld und hilft der Umwelt. In den letzten Jahren gibt es im Handel immer mehr feste Shampoos, Conditioner und Kuren. Hier finde ich persönlich die Anwendung sehr aufwendig und der Wasserverbrauch ist nicht zu unterschätzen.

Ein Produktcheck im Bad zu Hause ist von Zeit zu Zeit notwendig. Hier stellt sich die Frage, was benutze ich wirklich und was benötigt mein Haar essentiell.

So optimieren Sie Ihre Produktauswahl. Alles was übrig ist, bitte gern an Freunde oder Familie verschenken, denn so werden Müll, Produkt und auch Geld gespart. Und auch bei der Anwendung kann jeder von uns etwas zur Ressourcen-Schonung beitragen. Einmal shampoonieren weniger pro Woche und auch nur einmal statt zweimal Haarewaschen spart Wasser und Produkt.