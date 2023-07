Spektakuläre Aussicht als Touristenmagnet Ausflugstipp: Skywalks in der Sächsischen Schweiz und auf Rügen

Eine beeindruckende Aussicht und dazu eine ordentliche Portion Nervenkitzel – das erhoffen sich sicherlich viele der Touristen und Touristinnen, die einen Ausflug zu einem Skywalk planen. Sowohl an der Bastei in der Sächsischen Schweiz als auch am Königsstuhl auf Rügen gibt es mittlerweile eine solche Attraktion. Wir machen den Vergleich, was dort so geboten wird.