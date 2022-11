Einigung statt Klage Wie Sie sich als Kunde wehren können

Grundsätzlich ist die Teilnahme an einem Verbraucherschlichtungsverfahren freiwillig. Lediglich Energieversorger und Paketdienstleister sind gesetzlich verpflichtet, sich an dem Verfahren zu beteiligen.

Kommt es zu einem Schlichterspruch, entscheiden die Beteiligten, ob sie den Vorschlag annehmen wollen oder nicht. Er ist also nicht verbindlich, und zwar auch nicht für diejenigen Unternehmen, die zur Teilnahme am Verfahren verpflichtet sind. Die Kosten des Verfahrens sind sehr moderat und werden von den Unternehmen getragen.

Das Verbraucherschlichtungsverfahren hat für das Unternehmen den Vorteil, dass es schnell und ohne nennenswerte Kosten an eine unabhängige, rechtlich fundierte Bewertung des Falles durch einen Experten (den Schlichter) gelangt, ohne selbst einen Anwalt einschalten zu müssen. Zudem haben die Unternehmen ja in der Regel ein Interesse daran, die Kundenbeziehung aufrechtzuerhalten und den Kunden nicht unzufrieden zurückzulassen. Diesem Anliegen ist ein ausgewogener Schlichtungsvorschlag, mit dem beide Seiten "leben können", in aller Regel dienlich.

Durch die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens bei einer Verbraucherschlichtungsstelle wird die Verjährung gehemmt. Das bedeutet, dass die Frist, in der ein Anspruch verjährt, während der Zeit des Schlichtungsverfahrens nicht weiterläuft, sondern gewissermaßen "angehalten" wird.

Die Verjährungsfrist beträgt in der Regel drei Jahre. Die Hemmung beginnt mit dem Eingang des Antrags bei der Schlichtungsstelle, wenn dieser anschließend zügig an den Gegner bekanntgegeben wird. Verzögert sich die Bekanntgabe, so beginnt die Hemmung der Verjährung erst mit dem Zeitpunkt, zu dem der Antragsgegner von dem Antrag Kenntnis erlangt.