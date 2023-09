Familie Wiesenbach hat sich vier Jahre lang um ein Pflegekind gekümmert – von dessen Geburt an. Dann bekommt das Paar Besuch vom Jugendamt: Man befürchte, die Wiesenbachs seien mit der Betreuung des Kindes überfordert. Die Pflegemutter sei drogenabhängig und aufgrund dessen sei das Kind in seiner Entwicklung deutlich verzögert. Im Kindergarten sei es immer wieder in Konflikte mit anderen Kindern verwickelt. Das Jugendamt übergibt deshalb das Kind überraschend an andere Pflegeeltern. Diese hätten mehr Erfahrung im Umgang mit solchen Auffälligkeiten und Entwicklungsverzögerungen, heißt es zur Begründung. Die Wiesenbachs klagen.