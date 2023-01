Familie Müßig lebt in einem Haus in Rheinland-Pfalz. Zum Haus der Müßigs führt ein schmaler Weg, der es insbesondere großen Autos erschwert, die 50 Meter zum Grundstück zu fahren – so auch dem Müllauto. Von der zuständigen Kreisverwaltung wird Familie Müßig mitgeteilt, dass sie ihre Mülltonnen bitte 50 Meter entfernt von ihrem Grundstück aufstellen solle. So müsse das Müllauto nicht rückwärts manövrieren. Das allerdings ist Familie Müßig zu anstrengend und sie klagt gegen den Beschluss der Kreisverwaltung. Allerdings erfolglos. Die Richter des Verwaltungsgerichts Neustadt an der Weinstraße begründen ihre Entscheidung so. "Hauseigentümer müssen ihre Abfalltonnen an einer anderen geeigneten Stelle als an ihrem Grundstück bereitstellen, wenn ihr Grundstück nicht oder nur schwer von der Müllabfuhr angefahren werden kann. Dass die Kläger ihre Abfallbehälter nur 50 Meter entfernt bereitstellen müssen, ist auch zumutbar."