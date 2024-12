Jobcenter muss bei Ungezieferbefall für neue Möbel aufkommen

Eike Einwand ist selbstständig und besitzt mehrere Wohnungen in Berlin. In einer der Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus lebt er selbst. Da er künftig gern häufiger von zu Hause aus arbeiten möchte, braucht er ein weiteres Zimmer. Die Lösung findet Herr Einwand in der Nachbarwohnung, die er vermietet. Er will die beiden Apartments so umbauen lassen, dass eines der Zimmer der Nachbarn in seine Wohnung integriert wird. Hierfür kündigt der Eigentümer den Mietern. Weil sie das nicht akzeptieren, erhebt Eike Einwand Räumungsklage.