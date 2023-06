Dieter Diel ist 82 Jahre alt und ehemaliger Seefahrer. Mit einer Rente von 800 Euro kommt er kaum über die Runden. Die Haushaltskasse muss also aufgebessert werden und so beschließt er, mit Marihuana zu handeln. Dieter Diel wird allerdings durch einen Zufall erwischt, als Fahnder des Zolls einen Kiosk auf Schwarzarbeit kontrollieren. Dieter Diel muss sich vor dem Landgericht Aurich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in drei Fällen verantworten. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten, da der Rentner bereits vorbestraft ist.