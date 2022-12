Recht Auf was Patchworkfamilien achten sollten

Dies ist nicht ohne Weiteres selbstverständlich. Im Gegenteil steht bei Tod eines Elternteils dem anderen (leiblichen) Elternteil das Sorgerecht allein zu, wenn die Eltern gemeinsam sorgeberechtigt waren. Hatte die Mutter bei ihrem Tod das alleinige Sorgerecht inne, so ist das Familiengericht gesetzlich gehalten, dem überlebenden (leiblichen) Elternteil das Sorgerecht zu übertragen, wenn dies dem Kindeswohl nicht widerspricht. Letzteres könnte beispielsweise der Fall sein, wenn die Kinder ihren leiblichen Vater gar nicht kennen oder zu ihm längere Zeit keinen Kontakt hatten, während sie mit dem Stiefpapa jahrelang in einer harmonischen Patchwork-Familie zusammengelebt haben und dieser faktisch eine vaterähnliche Position innehatte. Der Stiefelternteil kann dann vom Gericht als Vormund bestellt werden.

Haben die Eltern des Kindes das gemeinsame Sorgerecht inne, so bleibt dies grundsätzlich auch nach der Trennung bestehen. Das bedeutet, dass wesentliche, das Kind betreffende Entscheidungen wie die Wahl der Schule, der Religionszugehörigkeit oder auch schwerwiegende gesundheitliche Belange allein durch die sorgeberechtigten Eltern getroffen werden dürfen. Der Stiefelternteil hat insoweit kein Mitspracherecht. Anders liegt es für Ehegatten eines allein sorgeberechtigten Elternteils bei Entscheidungen, die Alltagsdinge betreffen. Hier hat der Stiefpapa oder die Stiefmama ein Mitentscheidungsrecht (§ 1687b BGB). Bei Gefahr im Verzug besteht sogar ein Alleinentscheidungsrecht, der sorgeberechtigte Elternteil muss in einem solchen Fall allerdings schnellstmöglich informiert werden.

Es ist grundsätzlich möglich, ein Kind zu adoptieren, wenn Adoption dem Wohl des Kindes dient und zu erwarten ist, dass ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht. Voraussetzung ist allerdings, dass die Eltern des Kindes und das Kind selbst einwilligen. Ist das Kind noch nicht 14 Jahre alt, muss dessen Einwilligung durch einen gesetzlichen Vertreter erteilt werden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang zudem, dass nach bisheriger Rechtslage ein Stiefelternteil das Kind seines Partners nur dann als gemeinschaftliches Kind annehmen konnte, wenn beide miteinander verheiratet waren. Diese Regelung, die eine Stiefkindadoption bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften praktisch ausschloss, hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung aus dem Jahr 2019 für verfassungswidrig erklärt (1 BvR 673/17).

Wie alle Kinder bekommen auch Kinder in Patchworkfamilien ihren Nachnamen bei der Geburt, insoweit gibt es in der Regel keinen Unterschied zu der Namensvergabe in traditionellen Familien. Zu Problemen kann es kommen, wenn der Elternteil, bei dem die Kinder nach der Trennung leben (meist ist das die Mutter), neu heiratet und nun einen anderen Namen trägt als das Kind, nämlich den des neuen Ehemannes. Das Kind kann in einem solchen Fall ebenfalls den Namen der neuen Familie übertragen bekommen (so genannte Einbenennung). Dies setzt allerdings die Einwilligung sowohl des Kindes, wenn es mindestens fünf Jahre alt ist, als auch diejenige des leiblichen Vaters voraus, falls er mitsorgeberechtigt ist oder das Kind seinen Namen trägt. Das Familiengericht kann die Einwilligung des anderen Elternteils ersetzen, wenn die Einbenennung zum Wohl des Kindes erforderlich ist. In der Praxis ist dies eine hohe Hürde; erforderlich wird die Namensänderung nur im Ausnahmefall sein.