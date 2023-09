Urteile der Woche Bundeswehrsoldat hat keinen Anspruch auf Waffenschein

Thoralf Thormann* war lange Jahre bei einer militärischen Spezialeinheit der Bundeswehr in Afghanistan eingesetzt. Nun aber ist er wieder in Deutschland und beantragt dort beim zuständigen Polizeipräsidium, eine Schusswaffe führen zu dürfen. Der Grund sei ganz einfach: Er sei wegen seiner früheren Arbeit in besonderer Weise durch islamistisch motivierte Angriffe gefährdet. Vor allem fürchte er wegen seiner Einsätze in Afghanistan Vergeltungsanschläge islamistischer Terrorgruppierungen.