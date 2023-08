Urteil Jobcenter übernimmt keine Kosten für Hund

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Az. L 9 AS 2274/22

Bodo Brotlos* ist seit 2015 arbeitslos. Soziale Kontakte pflegt der Schwabe kaum und so beschließt er, sich einen Hund zuzulegen. Zeit hat er allemal, nur das Geld fehlt ihm und so beantragt er beim zuständigen Jobcenter die Kostenübernahme für Anschaffung und Haltung eines Hundes. Bodo Brotlos begründet den Antrag damit, dass er einen Begleithund als soziale Unterstützung benötige, insbesondere nach der Corona-Pandemie, um die Folgen sozialer und finanzieller Isolation zu kompensieren. Auch solle die Hundehaltung dazu beitragen, Tagesstrukturen zu entwickeln und soziale Kontakte zu knüpfen.

Der Antrag wird jedoch nicht nur vom Jobcenter abgelehnt, sondern in der Folge auch in einer Klage vor dem Landessozialgericht Baden-Württemberg: "Der Wunsch nach Tierhaltung begründet keinen Anspruch auf höhere Leistungen des Jobcenters. Ein Hund gehört nicht zum Existenzminimum. Der Kaufpreis in Höhe von 2.000 Euro und monatliche Haltungskosten von 200 Euro werden nicht gezahlt."