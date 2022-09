Eigenbedarf nach Sanierungsankündigung ist unglaubwürdig

Professor S. ist außerplanmäßig an einer medizinischen Fakultät angestellt. Seinen Doktoranden stellt er über die Event-Agentur seiner Frau Rechnungen für die Betreuung von nebenberuflichen Promotionen. Damit verstößt er klar gegen das Gesetz: In verschiedenen Strafverfahren wird er deshalb auch wegen Vorteilsannahme verurteilt. Ein Zahnarztpaar, dass zuvor fünfstellige Rechnungen an den Professor bezahlt hat, will das Geld nun zurück.