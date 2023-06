Ex-Partner dürfen sich beide um den gemeinsamen Hund kümmern

In dem Fall geht es um die Folgen einer Trennung. Ein Mann und sein ehemaliger Lebensgefährte schaffen sich während ihrer Beziehung einen Labrador an. Nach der Trennung bleibt der Hund bei einem der beiden Ex-Partner. Der andere will sich auch gern um das Tier kümmern und verlangt von seinem früheren Lebensgefährten einen regelmäßigen zweiwöchigen Umgang mit dem Hund. Dies wird ihm mit der Begründung verweigert, es sei für den Hund als Rudeltier besser, wenn er ausschließlich bei einer Hauptbezugsperson bliebe.