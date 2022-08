Urteile der Woche Polizei darf nicht ohne Anlass Fingerabdrücke nehmen und Fotos machen

Toralf Thormann hat seine zweite Ehefrau im notariellem Testament kurz vor seinem Tod zur Alleinerbin eingesetzt. Die Tochter aus erster Ehe ist der Ansicht, das Testament sei unwirksam: Ihr Vater sei zu diesem Zeitpunkt bereits testierunfähig gewesen. Sie beauftragt einen Gutachter, einen Rechtsanwalt und einen Notar, dies zu prüfen und beantragt einen Erbschein, der sie selbst als Miterbin nach gesetzlicher Erbfolge ausweist. Hierauf holt sich auch die Witwe rechtlichen Rat und übergibt dem Nachlassgericht zwei weitere handschriftliche Testamente aus den Jahren 2006 und 2008. Auch darin ist sie Alleinerbin eingesetzt. Die Tochter will nun alle ihr entstandenen Kosten zurück. Schließlich seien die per Hand geschriebenen Testamente viel zu spät übergeben worden.

Am Oberlandesgericht Hamburg entschied man so: "Zwar besteht durchaus die Pflicht, ein Testament nach dem Todesfall unverzüglich beim Nachlassgericht abzuliefern. Die Tochter konnte hier aber nicht nachweisen, dass die Witwe dies wusste oder dies früher hätte erkennen müssen. Vielmehr konnte sie davon ausgehen, dass sie in jedem Fall Alleinerbin ist und dass die handschriftlichen Testamente durch das notarielle Testament überholt sind." Die Tochter geht in diesem Erbstreit also leer aus.