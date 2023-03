Lionel Lässig ist Mieter einer Wohnung in der Nähe von Stuttgart. Als sonderlich penibel kann man ihn nicht bezeichnen. In seinen vier Wänden stapelt sich das Altpapier- laut seinem Vermieter in Unmengen. Dieser Zustand stört den Eigentümer der Wohnung so massiv, dass er vor Gericht eine Kündigungsklage erwirken will. Seine Begründung: die Menge an Altpapier führe zu statischen Problemen und erhöhe die Brandgefahr.