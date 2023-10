Bei der Entscheidung sehen sie zwei Anknüpfungspunkte für einen Verstoß. Zunächst die Wahrnehmung der Öffentlichkeit: "Was eine mögliche Verletzung des Schamgefühls der Öffentlichkeit anbelangt, muss man in die Überlegung einbeziehen, dass in öffentlichen Toiletten für Männer an durchgehenden Pissoirs oder Rinnen oftmals geselliges Wasserlassen stattfindet. Der Vorgang des Wasserlassens in der Gesellschaft ist eher nicht schambehaftet. Das gilt auch für das Urinieren unter freiem Himmel, wie in diesem Fall. Eine gewisse Üblichkeit und Duldung ist hierfür etwa bei Wanderungen benennbar, bei Jägern und Pilzsammlern, Radsportlern, Badenden und bei sonstigen naturnahen Beschäftigungen. Dass es am Spülsaum der Ostsee landschaftlich keine weiteren Möglichkeiten zum landschaftlichen Rückzug gibt außer der Abkehr, kann dem Betroffenen nicht zum Nachteil gereichen. So ist es halt an der Küste."