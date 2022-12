Zoran Zündel liebt Silvesterfeuerwerk. In seinem Haus in der Nähe von Stuttgart zündet er mehrere Leuchtraketen – gesteckt aus einem Schneehaufen. Eine Rakete verirrt sich allerdings. Sie steigt zunächst fünf Meter gerade nach oben, schwenkt dann zur Seite und dringt durch eine Spalte in der Außenwand in eine ca. zwölf Meter entfernte Scheune ein. Dort wird Stroh und Getreide gelagert. Ausgerechnet hier explodiert sie und setzt innerhalb kürzester Zeit das Gebäude in Brand.