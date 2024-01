Das Ehepaar Kleinmann* wünscht sich seit Jahren ein eigenes Kind – sie wird aber einfach nicht schwanger. Letztlich wenden sich die Kleinmanns an eine ukrainische Kinderwunschklinik. Hier wird eine fremde Eizelle mit dem Sperma des Ehemanns befruchtet. Eine ukrainische Leihmutter trägt das Kind aus. Als das Baby zur Welt kommt, nehmen die Kleinmanns es bei sich in Deutschland auf. Herr Kleinmann erkennt die Vaterschaft an – Frau Kleinmann will das Kind adoptieren. Das lehnt das Familiengericht aber ab, weil Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist.