Für das Gyrosgewürz alle Gewürze in einer Schüssel gründlich miteinander mischen. Das Gyrosgewürz in einem luftdichten Gewürzglas oder einer Gewürzdose aufbewahren, um es frisch zu halten.

Tipp Sie können die Mischung auch in einem Mörser zerstoßen, um sicherzustellen, dass die Gewürze gut vermischt sind.

Für den Pfannengyros das Fleisch in dünne Scheiben schneiden und in einer Schüssel mit 2 TL des selbstgemachten Gyrosgewürzes und 1 EL Olivenöl ca. 15 Minuten marinieren. Eine große Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und das marinierte Gyrosfleisch unter gelegentlichem Rühren braten, bis es goldbraun und durchgegart ist. Gewürfelte Zwiebel und den gehackten Knoblauch dazugeben und für weitere 2-3 Minuten, braten. Zum Schluss die Paprikastreifen und gewürfelte Tomate in die Pfanne geben und für weitere 5-7 Minuten braten. Danach warmhalten.