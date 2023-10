Das Fleisch in Würfel schneiden, salzen und pfeffern. In einem großen Topf oder Bräter das Öl erhitzen, das Fleisch darin scharf anbraten und dann aus dem Topf nehmen.



Die Zwiebeln und Möhren schälen und würfeln, den Sellerie putzen und ebenfalls würfeln. Knoblauch schälen und hacken.



Zwiebeln, Möhren und Sellerie im verbliebenen Öl im Topf anschwitzen, Knoblauch hinzufügen und kurz mitbraten. Das Tomatenmark hinzufügen und für circa 2 Minuten rösten. Nun das Fleisch wieder in den Topf geben und mit Rotwein und Wildfond ablöschen. Lorbeer und Wacholder hinzufügen, umrühren und zum Kochen bringen. Dann die Hitze reduzieren, abdecken und das Ragout 2 bis 3 Stunden köcheln lassen.



Pilze putzen und in Scheiben schneiden, in einer separaten Pfanne anbraten und nach der Garzeit zum Ragout geben. Noch etwa 20 bis 30 Minuten köcheln lassen, bis das Fleisch zart und die Sauce eingedickt ist. Mit Gewürzen abschmecken.