In einem Topf 200 ml Wasser zusammen mit Salz und Zucker aufkochen. In einer Schüssel 800 ml kaltes Wasser abmessen und das Salz/Zucker-Wasser dazu geben. Falls vorhanden noch 2 Hände voll Eiswürfel dazu geben. Wichtig ist, dass die Flüssigbeize richtig kalt ist, bevor der Saibling darin eingelegt wird. Die Saiblingsfilets für 2 Stunden in die Flüssigbeize einlegen und in den Kühlschrank stellen.

Rote Bete gehören bei diesem Rezept einfach dazu. Bildrechte: colourbox

Die Rote Bete mit einem Küchenhobel in dünne Scheiben schneiden und beiseitestellen.



In einer Schüssel Mayonnaise, Sojasauce und geriebenen Parmesan verrühren. In einen Spritzbeutel füllen und kaltstellen.



Aus der Apfelsüße, Apfelessig, Olivenöl, Zitronensaft, Zitronenabrieb sowie Salz und Pfeffer ein Dressing mischen und in eine Schüssel geben.



Die Äpfel waschen, bei Bedarf schälen und das Kerngehäuse entfernen. Anschließend in möglichst kleine Würfel schneiden. Diese sofort unter das Dressing mischen, damit die Äpfel nicht oxidieren.