Für die Bällchen:

300 g Makkaroni

2 Knoblauchzehen

60 g Butter

150 g Seranoschinken, in feine Steifen geschnitten

8 EL Weizenmehl (Typ 405)

500 ml heiße Milch, 3,5% Fett

300 g Cheddar, gerieben

200 g Mozzarella, gerieben

1 EL Pommes Gewürz-Salz

1 Bund Schnittlauch, in feine Röllchen geschnitten

4 Eier, verquirlt

400 g Panko-Mehl (alternativ grobe Semmelbrösel)

Salz und Pfeffer

Pflanzenöl, zum Frittieren

Für den Dip:

6 EL japanische Mayonnaise (alternativ Mayonnaise)

4 EL Sweet Chili Sauce

Für das Zitronen-Joghurt Dressing:

200 g griechischer Joghurt

1 Bio Zitrone, Saft und Abrieb

100 g Aceto Balsamico Bianco

150 g Zitronen Olivenöl

20 g Gemüsebrühe oder Wasser

1/2 Bund Petersilie, glatt

2 TL Zucker

Für den Salat:

1 Eisbergsalat

100 g Sonnenblumenkerne, geröstet

Für die Bällchen die Makkaroni nach Packungsanweisung in kochendem Salzwasser garen.

Bildrechte: imago images / Panthermedia Währenddessen Knoblauch schälen und fein hacken. Butter in einem Topf schmelzen, gehackten Knoblauch und Schinkenstreifen dazugeben. So lange unter gelegentlichen Rühren anbraten bis das Schinkenfett geschmolzen ist. Hitze reduzieren und die Hälfte des Mehls langsam einrühren, bis es völlig absorbiert ist.



Unter Rühren die heiße Milch langsam hinzugießen und weiter rühren, bis die Masse cremig wird. Zehn Minuten kochen lassen und umrühren, bis eine glatte Creme entsteht. Den geriebenen Käse und zwei Prisen Pommes Gewürz-Salz dazu geben und so lange rühren, bis der Käse vollständig geschmolzen ist.

Makkaroni in einem Sieb abschütten und in einer Schüssel mit der Käse-Schinken Sauce verrühren. Zum Schluss die Schnittlauchröllchen unterheben, abschmecken und zum Abkühlen auf ein Backblech streichen. Für ca. 1 Stunde kalt stellen.

Die abgekühlte Masse in 24 Portionen aufteilen. Hände mit kaltem Wasser leicht anfeuchten und die Portionen in gleichmäßig große Kugeln formen.



Drei Schüsseln nehmen und das verbliebene Mehl in die erste, die geschlagenen Eier in die zweite und das Panko-Mehl in die dritte Schüssel geben.

Die Bällchen nacheinander zunächst in Mehl wenden und überschüssiges Mehl abklopfen, dann in die Eimasse tauchen und schließlich in den Pankobröseln wälzen, bis sie gut ummantelt sind.

Pflanzenöl in einem Topf auf 190°C erhitzen. Die Bällchen in kleinen Mengen 2-3 Minuten rundum goldbraun frittieren, herausheben und auf Küchenpapier abtropfen. Mit Pommes Gewürz-Salz bestreuen und heiß servieren.

Für den Dip in einer Schüssel Mayonnaise und Sweet-Chili-Sauce miteinander verrühren und in vier kleine Dip-Schälchen abfüllen.

Bildrechte: IMAGO / Bihlmayerfotografie Für den Salat in einem hohen Mixbecher griechischen Joghurt, Zitronensaft, Zitronenabrieb Aceto Balsamico Bianco, Zitronenolivenöl, Gemüsebrühe, Petersilie, Zucker, Salz und Pfeffer geben und mit einem Stabmixer pürieren.



Zum Anrichten den Eisbergsalat vierteln, jeweils auf einem Teller anrichten und das Dressing darauf verteilen. Mit den gerösteten Sonnenblumenkernen bestreuen. Je zwei Bällchen auf den Teller legen und den Dip dazu stellen.



Guten Appetit!