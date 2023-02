Brötchen oder Brot in feine Würfel schneiden. Milch mit etwas Muskat erhitzen und über die Brotwürfel geben. Kartoffel stampfen und mit den Brotwürfeln, Petersilie, Mehl und Eiern zu einer Masse verkneten. Mit Salz und Pfeffer würzen.



Aus dieser Masse 4 Kugeln formen und auf einem bemehlten Brett leicht ausrollen. Auf je zwei Kloßscheiben Gouda und Schinken legen. Die zweite Kloßscheibe drauflegen und ringsherum verschließen. Die Knödelscheiben zuerst in Mehl, dann in verquirlten Eiern und Semmelbrösel wenden.



Die Knödel in Öl von beiden Seiten bei mittlerer Hitze goldbraun braten.