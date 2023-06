Zart und saftig Herzhafte Schnitzel-Rezepte für Pfanne und Ofen

Außen knusprig, innen zart – so soll ein Schnitzel sein. In der Praxis scheitern viele schon an der richtigen Pfanne, den Bröseln oder am Fleisch, das viel zu dick geschnitten wurde. Christian Henze zeigt, wie ein Schnitzel perfekt gelingt und erklärt, warum Wiener Schnitzel die Königsklasse der panierten Fleischscheiben sind.