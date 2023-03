Den Schweinebauch abwaschen und mit einem Küchentuch trocken tupfen. Anschließend mit der Fleischseite nach unten auf ein Gitterrost legen. Das Meersalz ca. 1,5 - 2 cm hoch auf der Schwarte verteilen und fest andrücken. Den Schweinebauch vorsichtig in den Ofen schieben, so dass das Salz nicht herunter rieselt. Für 60 Minuten im Ofen garen.

Für das Rahmkraut die Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. Den Apfel schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen und in Spalten schneiden. In einem großen Bräter die Butter auf mittlerer Hitze zerlassen. Zwiebelwürfel, Speck und Apfelspalten dazugeben und 3 Minuten dünsten. Anschließend das Sauerkraut und den Wirsing hinzufügen und 5 Minuten anschwitzen, bis dieser leicht zusammengefallen ist.

Mit Riesling und Apfelsaft ablöschen und nochmals 5 Minuten einkochen. Anschließend Brühe, Sahne und Creme Fraiche zu dem Kraut geben und verrühren. Die Speisestärke in wenig kaltem Wasser auflösen und unter Rühren in das Kraut gießen. Aufkochen, bis die Flüssigkeit leicht gebunden ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und vom Herd nehmen.

Die Kartoffeln sind etwas ganz Besonderes. Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Die Kartoffeln waschen und mit einem Messer der Länge nach dünn fächern, so dass diese nicht ganz durchgeschnitten werden. Als Hilfe eignen sich hierfür zwei Essstäbchen links und rechts von den Kartoffeln.



In einem Topf die Butter zerlassen und Paprikapulver, Kümmel, Zitronenabrieb und eine Prise Salz einrühren. Die Butter-Gewürzmischung mit einem Pinsel auf die Kartoffelfächer gleichmäßig verteilen. Anschließend die Kartoffeln auf das Kraut in dem Bräter verteilen, dabei leicht in das Kraut drücken.