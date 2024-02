Für die Schlesischen Klöße:

1,5 kg Kartoffeln, mehligkochend

250 g Kartoffelmehl

2 Eigelbe

3 EL Kümmel, im Ganzen

Salz

Für das Spinat-Porree-Gemüse:

300 g Porree

1 weiße Gemüsezwiebel, in kleine Würfel geschnitten

1 Knoblauchzehe, in kleine Würfel geschnitten

2 EL Butter

500 g Rahm-Blattspinat TK, leicht angetaut

2 EL Creme Fraîche

Muskatnuss, frisch gerieben

Salz

Pfeffer

Für die Zunge in Meerrettichsauce:

4 Stück Schweinezungen, gepökelt und gegart

400 ml kräftige Fleischbrühe

50 g Butter

50 g Mehl

100 ml Milch

50 ml Sahne

80 g Sahnemeerrettich aus dem Glas

Saft einer halben Zitrone

Salz

Pfeffer

50 g Kerbel, fein gehackt

40 g Schnittlauch, in feine Röllchen geschnitten

Für die schlesischen Klößchen in einem großen Topf reichlich Wasser mit Salz und Kümmel zum Kochen bringen. Die Kartoffeln mit Schale je nach Größe für 15-25 Minuten darin weich garen und abgießen.

Die Kartoffeln kurz ausdämpfen lassen und anschließend pellen. Durch eine Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken. Alternativ mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken.



Kartoffelmasse in eine Schüssel geben und in die Mitte eine Mulde drücken. Die Eigelbe und das Kartoffelmehl in die Mulde geben. Anschließend alles zusammen zu einem homogenen Teig verkneten. Es sollten keine Klümpchen mehr vorhanden sein.

Anschließend aus dem Teig kleine Klößchen formen. Dafür den Teig in gleich große Portionen aufteilen und mit den Händen zu einer Kugel formen. In jedes Klößchen mit dem Daumen in die Mitte eine kleine Mulde drücken.

Einen großen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen. Sobald dieses kocht, die Klößchen hineingeben und die Hitze reduzieren. Das Wasser sollte nicht mehr stark kochen, da die Klößchen sonst auseinanderfallen könnten. Für etwa 15 Minuten garen. Sobald die Klößchen an der Oberfläche schwimmen, den Herd ausstellen und diese noch für 3-5 Minuten nachziehen lassen.

Für das Spinat-Porree-Gemüse den Porree der Länge nach halbieren und gründlich waschen. Anschließend in feine Ringe schneiden.

In einer Pfanne mit hohem Rand auf mittlerer Hitze die Butter schmelzen. Den Porree, die Zwiebelwürfel und Knoblauch dazu geben und für 10 Minuten glasig dünsten. Den Spinat hinzufügen und unter gelegentlichen Rühren erhitzen. Zum Schluss mit Creme Fraîche, frisch geriebener Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken.