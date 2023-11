Was ist Sarmakraut? Sarmakraut ist eine osteuropäische Spezialität. Es schmeckt säuerlich, da die Kohlblätter in Salzlake eingelegt werden und dort gären. Es kann in Läden für osteuropäische Lebensmittel fertig gekauft werden.



Anstatt des Sarmakrauts können für das Rezept auch blanchierte Kohlblätter verwendet werden.