Was unterscheidet aktive von assistierter Sterbehilfe? Als aktive Sterbehilfe bezeichnet man die Herbeiführung des Todes einer Person auf deren Wunsch hin. Dies erfolgt beispielsweise durch die Verabreichung einer Überdosis eines bestimmten Wirkstoffes. In Deutschland steht diese Form der Sterbehilfe unter Strafe.



Der assistierte Suizid hingegen ist in Deutschland seit dem 26. Februar 2020 legal. Hier wird eine Person beim Vollzug einer Suizidhandlung, beispielsweise durch die Bereitstellung von Medikamenten unterstützt.



Zahl der Sterbehilfe-Anträge steigt

Die Zahl der Anträge auf assistierte Sterbehilfe steigt seitdem stark an. Knapp 350 Suizide haben deutsche Sterbehilfe-Organisationen im Jahr 2021 unterstützt. Robert Roßbruch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), rechnet in diesem Jahr mit einer weiteren Zunahme der Anträge. "Wir haben im Vorjahr 139 Anträge vermitteln können, in diesem Jahr wird es ungefähr das Doppelte sein. Das klingt zwar schlimm, aber wenn man die Gesamtzahl nimmt 280 bis 290 vermittelte Suizidhilfe-Fälle, dann ist das gemessen an der Anzahl der Bevölkerung in Deutschland noch sehr, sehr gering."

Kontroverse Debatte um assistierten Suizid

Die Hospizleiterin Anette Adam hat die Nachricht von der Legalisierung des assistierten Suizids mit Sorge aufgenommen. Bildrechte: MDR/Thomas Keffel Die aktuelle Regelung der Sterbehilfe ist weiter umstritten. So spricht sich der kirchliche Wohlfahrtsverband Diakonie klar gegen jegliche Form des assistierten Suizids aus. Vielmehr solle die Begleitung der Sterbenden und die Prävention im Fokus stehen, meint Diakonie-Präsident Ulrich Lilie. "Ich bin überzeugt, wenn wir uns in der Haltung dann diesen Menschen nähern, ist das die beste Prävention, die wir machen können. Das kleine Einmaleins der Suizidprävention ist es, keine Tabus aufzubauen. Alles sollte besprechbar sein, in Beziehung gehen, weil das ist der beste Anker, den man einem Menschen bieten kann."

Prof. Robert Roßbruch ist Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS). Er hält nichts von einer Beratungspflicht. Bildrechte: MDR/Thomas Keffel Annette Adam ist Leiterin des Berliner Lazarus Hospiz. Auch sie berichtet von den Möglichkeiten erfolgreicher Suizidprävention. "Es ist schon so, dass wir die Situation durch die Begleitung und die Gespräche, die wir bieten mit den Leuten, gut in den Griff kriegen. Und dass sich Wünsche verändern."



Ganz anders sieht man das bei der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS). Hier befürwortet man die liberale Gesetzgebung und appelliert an das Selbstbestimmungsrecht der Menschen. "Bei den Kirchen ist es so, die sehen nur die palliative Versorgung und nicht auch die Suizidhilfe. Zwischen beiden Optionen muss ein aufgeklärter Patient wählen können. Und wenn er in dem einen Falle die palliative Sedierung wählt, dann ist das sein Selbstbestimmungsrecht. Das ist absolut zu respektieren und zu fördern. Wenn er aber als Alternative die Suizidhilfe möchte, dann muss auch dies respektiert werden", so Roßbruch.

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Hürde gesetzt, und die ist auch richtig: Urteils- und Entscheidungsfähigkeit. Und das ist das, was wir prüfen. Bei uns kann jedes Mitglied einen Antrag stellen, gleich mit welcher Motivation. Ob das eine schwere Krankheit ist, ob das Lebenssattheit ist, wie auch immer, das wird überhaupt nicht hinterfragt und geprüft. Wer sind wir denn, dass wir sowas zu prüfen haben? Die müssen sich nicht rechtfertigen vor uns. Robert Roßbruch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben

Was ist pallitive Sedierung? Unter palliativer Sedierung versteht man die Verabreichung von Medikamenten zur Bewusstseinsdämpfung sterbender Menschen. Hiermit sollen schwere Symptome wie Schmerzen oder Ängste in der Phase des Sterbens abgestellt werden. Diese Form der Sedierung kommt dabei allerdings erst zum Einsatz, wenn alle anderen therapeutischen Maßnahmen keine Wirkung mehr zeigen. Im Unterschied zur aktiven Sterbehilfe ist eine Beschleunigung des Sterbeprozesses als Folge der palliativen Sedierung nicht intendiert, wird jedoch in Kauf genommen.

Bundestag berät über Gesetzesänderung: Drei Entwürfe

Inzwischen befasst sich auch die Politik aktiv mit einer möglichen Anpassung der gesetzlichen Regelung. Im Mai 2022 führte der Bundestag erstmals eine Orientierungsdebatte zur Neuregelung der Sterbehilfe in Deutschland. Diskutiert werden aktuell drei Entwürfe, die eine Sache eint: Alle wollen den Zugang zur Sterbehilfe erschweren. Die Vorschläge reichen dabei vom Verbot geschäftsmäßiger Suizidhilfe, über gesonderte Auflagen bis hin zur verpflichtenden Nutzung von Beratungsangeboten. Noch in diesem Jahr soll eine Einigung erzielt werden.

Ulrich Lilie, der Präsident der Diakonie Deutschland, spricht sich für eine Beratungspflicht vor der Inanspruchnahme von Sterbehilfe aus. Bildrechte: MDR/Thomas Keffel Die Meinungen zu den Entwürfen gehen weit auseinander. Ulrich Lilie von der Diakonie stellt sich hinter eine mögliche Beratungspflicht. "Ich halte es für zumutbar, dass sich Menschen dann noch mal einem solchen Verfahren stellen. Die umgekehrte Gefahr ist sehr viel gravierender für die Gesellschaft: In einer älter werdenden Gesellschaft, in der wir alle immer proper, leistungsfähig und immer gut drauf sein sollen.

Ich möchte nicht, dass Menschen sich rechtfertigen müssen, weil sie noch leben wollen, eben weil sie schwerst pflegebedürftig sind, weil sie ein sehr teures Bett brauchen und ein Tagesgeld in Anspruch nehmen, das sehr teuer ist und die Angehörigen und die Gesellschaft eine Menge Geld kostet. Ulrich Lilie Diakonie-Präsident

Ganz anders sieht man das bei der DGHS, die sich erneut auf das Selbstbestimmungsrecht beruft. "Wir sind grundsätzlich gegen eine Beratungspflicht. Wir sind der Auffassung, dass ein erwachsener Mensch, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, der seit Jahren mit seiner schweren Krankheit zu tun hatte, sich überall informiert hat, wie es weitergehen könnte, welche Alternativen es gibt und der sich dann entschieden hat für eine Suizidhilfe, dass der noch mal zu einer Beratung muss und dort einen Beratungsschein, analog zum Schwangerschaftsberatungsschein bekommt, ist für uns unsäglich und nicht tragbar", meint Robert Roßbruch.

