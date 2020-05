Diese Worte stammen von Gabriele Heinecke, einer Rechtsanwältin aus Hamburg. Heinecke vertritt die Familie von Oury Jalloh. Die Worte hat sie der Hörfunkjournalistin Margot Overath gesagt. Overath – eine erfahrene Journalistin, ausgezeichnet mit diversen Medienpreisen – recherchiert seit rund zehn Jahren und unter anderem für den MDR zum Tod von Oury Jalloh. Der Asylbewerber aus Sierra Leone war am 7. Januar 2005 ums Leben gekommen. Verbrannt in Zelle 5 des Polizeireviers in der Wolfgangstraße in Dessau . Jalloh war dorthin gebracht worden, weil er zuvor zwei Mitarbeiterinnen der Stadtreinigung belästigt haben soll.

In diesen Tagen ist eine neue Feature-Reihe von Overath veröffentlicht worden. Für den Sender WDR5 legt die 73-Jährige in fünf Teilen ihre umfassenden Recherchen dar. Das Bild, das die Recherchen von Polizei und Justiz in Dessau und in Sachsen-Anhalt zeichnen, ist erschütternd. Und es legt nahe, dass Jalloh ermordet worden ist – von Polizeibeamten in Dessau, gedeckt von Justizbehörden in Sachsen-Anhalt. Seit 15 Jahren, vier Monaten und 18 Tagen.