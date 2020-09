Die beiden ersten Zeugen, die am Mittwoch in Magdeburg zu den Geschehnissen in und vor dem Kiez-Döner ausgesagt haben, gaben an, die Kleidung und Ausrüstung des Attentäters nicht ernst genommen zu haben. Die erste Zeugin, eine Rentnerin, die sich auf der Straße vor dem Imbiss befand, sagte, sie habe an Fasching gedacht und an eine selbstgebaute Waffe für Kinder. Der zweite Zeuge, ein Professor, habe beim Anblick des Attentäters an Halloween gedacht und beim Anblick der Waffe an Paintball.



Der zweite Zeuge sagte zudem aus, er habe die Situation zunächst nicht als Gefahr erkannt und keinen Zusammenhang zwischen dem lautem Knall und dem Mann hergestellt, der daraufhin den Laden betrat. Erst die Reaktion der anderen Gäste habe ihm die Lage bewusst gemacht. Danach sei er gemeinsam mit einem weiteren Gast durch ein Fenster in den Hinterhof geflohen.

In diesem Döner-Imbiss erschoss der Attentäter am 9. Oktober 2019 einen Mann. (Archivbild)