Der Prozess zum Anschlag von Halle wird am Mittwoch in Magdeburg fortgesetzt. Das Gericht will dabei das soziale Umfeld des Angeklagten genauer unter die Lupe nehmen. Dabei soll es auch um seine Bewegungen und Kontakte im Internet gehen. Das Themenfeld war bereits am vierten Prozesstag Gegenstand der Gerichtsverhandlung. Sechs Zeugen sind geladen, darunter die Direktorin der Grundschule, die der Angeklagte besuchte. Außerdem will das Gericht Online-Experten des Bundeskriminalamtes befragen.