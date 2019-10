Bisher erlebten wir alle die Amokläufe in vielen Städten, in Berlin, Paris oder in Christchurch – jetzt ist der Terror in unserer Heimat in der Saalestadt angekommen. Deshalb gilt es eng zusammenzustehen. Wir alle müssen den Hass stoppen. Auch am Tag nach dem Anschlag wollen die Hallenser am Abend wieder zusammenstehen, am Händeldenkmal Kerzen aufstellen und Blumen niederlegen, oder Lichter in die Fenster stellen – eben als Zeichen der Anteilnahme und des Mitgefühls.