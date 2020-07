Kommentar Der Prozess – ein Ausflug in rassistische Wahnwelten

Am Dienstag morgen sichern 170 vermummte und schwer bewaffnete Polizisten das Landgericht in Magdeburg. Plötzlich biegt mit hoher Geschwindigkeit ein Tross von Polizeifahrzeugen auf die Halberstädter Straße, so als würde ein wichtiger Staatsgast vorfahren, dabei ist dieses Großaufgebot aber eigentlich nur ein Gefangenentransport.

Schon die Anreise nach Magdeburg erfolgte ziemlich spektakulär mit einem Hubschrauber, obwohl der Angeklagte in relativer Nähe untergebracht ist, nämlich in der Haftanstalt Burg. Dorthin war er verlegt worden, als Reaktion auf eine Panne in der JVA Halle, als der verdächtige Attentäter beim Hofgang minutenlang unbeaufsichtigt blieb und das für einen Fluchtversuch nutzte.