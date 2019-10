Eine Woche nach Anschlag Wie die "LuWu" in Halle Trauer trägt

Immer wieder hört man davon, dass sich ein Schatten oder ein Schleier über das Viertel gelegt habe. Einige Passanten berichten auch davon, dass sie es seit dem Anschlag vermeiden, den Döner-Imbiss zu passieren. Stattdessen nehmen sie lieber Umwege in Kauf. So auch Carola Tröbner, die an der Ludwig-Wucherer-Straße eine Galerie betreibt. Sie erzählt: "Vergangenen Mittwoch war es wie im Film. Die Schüsse und die Granate waren deutlich zu hören. An dem Döner gehe ich nicht vorbei. Ich war an der Synagoge, das reicht im Moment." Tröbner berichtet von einer Art Tourismus, den sie momentan in der Nähe des Tatorts erlebe und der sie abschreckt.