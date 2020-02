Der Ikarus-Bus vom Typ 180 ist seltener als mancher Oldtimer von Ferrari oder Alfa Romeo. Von den ursprünglich in Ungarn produzierten 7.802 Gelenkbussen dieses Typs existieren genau noch drei Stück: Zwei der Busse sind in Budapest und in Moskau als Oldtimer unterwegs. Das dritte Exemplar steht als Stahlgerippe in Chemnitz und wird jetzt wiederaufgebaut.

Auch wenn er in seinem ersten Leben von 1971 bis 1978 in Berlin unterwegs war, wird der "Zugezogene" nach seiner Restaurierung wieder die typischen Farben des Karl-Marx-Städter Nahverkehrs tragen: beige mit roter Bauchbinde.