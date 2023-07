Angelino (li.), zuletzt an 1899 Hoffenheim ausgeliehen, wird auch in der kommenden Saison nicht mit Xaver Schlager zusammenspielen.

Angelino (li.), zuletzt an 1899 Hoffenheim ausgeliehen, wird auch in der kommenden Saison nicht mit Xaver Schlager zusammenspielen. Bildrechte: IMAGO / Sportfoto Rudel

Angelino wird RB Leipzig wie angekündigt verlassen und wechselt zu Galatasaray Istanbul. Der türkische Meister veröffentlichte am Mittwochnachmittag (12. Juli) auf seinem offiziellen Instagram-Account einen kurzen Clip, in dem sich der spanische Linksverteidiger auf dem Flug in die Bosporusmetropole bereits bei den Gala-Fans vorstellte: "Ich bin sehr aufgeregt und freue mich schon, euch kennenzulernen", lächelte er in die Handykamera.