Aber Lukas Klostermanns EM-Hoffnung trotz langer Abwesenheit in der Nationalmannschaft und seiner jüngsten Leidenszeit lebt: "Ich versuche natürlich, vielleicht doch noch auf den Zug aufzuspringen. Ich will mich anbieten, um den Trainer eine möglichst schwierige Entscheidung zu bereiten." Nagelsmann, bekanntermaßen einst auch Klostermanns Trainer bei RB Leipzig, habe "zuletzt die Formbesten nominiert. Das ist das Rädchen, an dem ich in den nächsten Wochen noch drehen kann – in absolute Topform zu kommen und mich anzubieten."