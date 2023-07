Dieses Potenzial hatte Sesko bereits bei seinem bisherigen Arbeitgeber unter Beweis gestellt. 2019 war er zum österreichischen Serienmeister gewechselt und wurde dann über das Farm-Team FC Liefering aufgebaut. In der abgelaufenen Saison 2022/23 gelang ihm nach überstandenem Formtief der Durchbruch: mit 16 Treffern in 30 Ligaspielen schoss er als bester Torschütze des Teams Salzburg mit zur erneuten Meisterschaft. Nun soll er in Leipzig nach den Abgängen von Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai für Tore in der Offensive sorgen.