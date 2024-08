Nachdem sich Peter Gulacsi aufgrund der vielen Belastungen in Liga, Champions League und Nationalmannschaft für eine Rotation im Tor mit Maarten Vandevoordt ausgesprochen hat, sieht auch Rose diesen Ansatz. "Es ist immer gut, wenn ein Spieler Verständnis dafür hat, dass sein Kollege auch Qualität und Ambitionen zum Spielen hat", lobte er den Ungarn. "Ich glaube nicht, dass Pete gemeint hat, dass wir jetzt jede Woche einen anderen ins Tor stellen. Aber er sieht natürlich, dass Maarten ein toller Torhüter ist, der auch hier ist, um sich zu zeigen". Rose werde versuchen, in enger Absprache mit Torwart-Trainer Frederik Gößling zu entscheiden, "was Sinn macht". Gegen Leverkusen dürfte Routinier Gulacsi gesetzt sein. Der 34-Jährige wird dann zur Nationalmannschaft reisen, was Vandevoordt die Möglichkeit gibt, sich im Test gegen den ZFC Meuselwitz am kommenden Mittwochmittag am Leipziger Cottaweg zu beweisen.